Las pymes se quejan de que no contratar más empleados les impide ser más productivas

El no tener facilidades, por parte del Gobierno para la contratación de empleados en las pymes, hace que los empresarios exijan medidas para que esto cambie. Esto le sucede a Aurora, una mujer que se quedó en el paro y montó una tienda de zapatos con una socia, no tienen ningún empleado porque no pueden.

"Entre el negocio y el tiempo empleado en él, no tenemos tiempo libre, nos gustaría tener contratado a alguien, pero ahora es imposible", explica Aurora Ramírez, empresaria.

Su negocio es muy similar a la mayoría de los que hay en España. Del total de 3.180.000 empresas españolas, el 55% no tienen trabajadores a parte del dueño y otro 28% tiene sólo uno o dos empleados. En total suman el 83%.

Es el caso de José Luis, dueño de un taller, empezó así pero ahora tiene ahora tiene diez trabajadores en su empresa. "Más trabajo, más personal y seguimos ampliando poco a poco", explica el dueño del taller.

Son las ventajas de que crezca la empresa. A más tamaño más posibilidades de exportar y de innovar. Una necesidad para nuestra economía que reconocen los empresarios.

Jesús Sanz, secretario general del Círculo de Emprendedores: "En el caso de las empresas el tamaño sí importa, lo necesitan para innovar y exportar", explica.

Los sindicatos acusan al Gobierno de haber querido convertir a los parados en emprendedores. "El Gobierno ha querido convertir parados en emprendedores", explica Fernando Lezcano, portavoz de CC.00.