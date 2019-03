Pujalte: "Es un escándalo el uso de las tarjetas, pero no me gusta juzgar tan rápido"

ENTREVISTA A MARTÍNEZ PUJALTE EN 'ESPEJO PÚBLICO'

El portavoz de la Comisión de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, no ha querido sobre las tarjetas 'opacas' de Caja Madrid porque considera que aún no se conoce el fondo y no es partidario de "juzgar tan rápido". Pujalte ha insistido en que "hay que conocer los hechos enteros antes de juzgarlos" y ha subrayado que la existencia de "un proceso de investigación no quiere decir que haya un culpable".