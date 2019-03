El PSOE pide a Rajoy la dimisión de Wert tras su rectificación

Mariano Rajoy ha confirmado que las becas Erasmus se mantendrán durante este año tras la rectificación del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y que espera tener el apoyo del PSOE, aunque no ha respaldado explícitamente a Wert.

"Vamos a hacer lo mismo que hicimos el pasado año, como acaba de contarse el ministro de Educación a los medios de comunicación, cosa que por lo que se ve usted no se ha enterado", es la contestación que ha tenido el socialista Marcelino Iglesias al preguntarle al Presidente sobre las becas Erasmus.

Iglesias, por su parte, se excusado por no estar presente cuando el ministro a anunciado la decisión. "No estaba presente cuando el ministro ha declarado en la rueda de prensa que, oiga, como he metido la pata, rectifico y me voy". Sin embargo, a la salida de la sesión de control del Senado, el ministro de Educación ha asegurado que se siente respaldado.