El petróleo supera máximos desde 2022 en una jornada en la que alcanza los 115 dólares

Los detalles El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió este lunes un 0,19%, hasta 112,78 dólares, en el mercado de futuros de Londres, pendiente un día más de la evolución de la guerra iniciada el 28 de febrero por EEUU e Israel contra Irán.

La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene el precio del petróleo al alza. El barril de brent para entrega en mayo subió este lunes un 0,19%, hasta situarse en los 112,78 dólares al cierre, en el mercado de futuros de Londres, pendiente un día más de la evolución del conflicto en una jornada en la que llegó a situarse por encima de los 115 dólares, según ha informado EFE.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,21 dólares en el ICE londinense respecto al cierre del pasado viernes, cuando terminó en 112,57 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022. En lo peor de la crisis de precio desatada por los inicios de la agresión rusa sobre Ucrania, el brent llegó a valer 127,98 dólares.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 3,25% y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022. Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril.

Trump advirtió este lunes a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarga menos que se reabra el estrecho de Ormuz. Además, el mandatario declaró que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural. Sus declaraciones impulsaron los precios del crudo, según medios especializados.

La guerra en la región ha entrado este lunes en su quinta semana mientras las negociaciones para poner fin al conflicto parecen seguir bloqueadas. Los hutíes del Yemen, aliados de Irán, llevaron a cabo este fin de semana ataques contra territorio israelí y expresaron su intención de continuar sus operaciones "en los próximos días" hasta que el Ejército de Israel detenga operaciones militares contra Irán, el Líbano, Irak y los territorios palestinos ocupados.

La posición geográfica del grupo a lo largo del mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.

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