Pere Navarro, director general de la UGT, ha lanzado una reflexión sobre el coche eléctrico.Tras escuchar sus palabras, habrá que plantearse el futuro de la movilidad.

"El presidente de Anfac me explicó que de Madrid a Cádiz hay 25 horas porque tienen que parar a recargar el coche eléctrico. Cometimos un error todos de vender un producto que no teníamos en las estanterías", ha manifestado, refiriéndose a que se venden vehículos para los que no hay infraestructuras, con pocos enchufes y que resultan muy caros.

Sin embargo, ha asegurado que solucionar este problema de infraestructuras con el coche eléctrico es ahora la prioridad del Gobierno.