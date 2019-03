El paro rompe la tendencia a la baja y sube en 8.070 personas en agosto

Magdalena Mostazo, investigadora física-nuclear, se acaba de quedar en paro, como ya es tradición, agosto ha sido un mes malo para el trabajo. Es una de las 8.070 personas que se han quedado en paro durante el mes de agosto.

Tras registrar los últimos seis meses a la baja. En agosto el paro sube en 8.070 personas y alcanza los 4.427.930 parados. Y son sectores como el de Magdalena, la industria o la educación los que más afectados se ven.

Se conoce como despido por vacaciones. El fin del curso académico o el cierre de fábricas provocan el fin del contrato laboral hasta la vuelta de vacaciones. Es también el caso de Ana, 34 años, que sólo conseguía sustituciones.

Esa la otra pata del panorama laboral, la temporalidad. Dentro de los contratos indefinidos, el 40% son por horas. La tendencia es similar si miramos los contratos temporales, el 32% son a tiempo parcial.

¿Y cuál es la valoración del Gobierno? Agosto siempre es malo, pero atención, porque hay quien anticipa que el otoño no será mucho mejor. Joan Rosell asegura que el otoño que viene no será mejor. Y no parece que entre los desempleados haya mucho ánimo.