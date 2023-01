Faltan viviendas para alquilar en España. Constructores e inquilinos calculan que hacen falta entre dos y tres millones de viviendas, con una media de diez personas interesadas por cada piso que sale de alquiler en una gran ciudad.

Es habitual ver (o no, si uno no está rápido) anuncios de alquileres de piso que duran un solo día. Nicolás Gómez, de Gómez-Pando Inmobiliaria, asegura que llegaron a tener 37 peticiones de visita a un piso compartido muy poco tiempo, con un cliente que llegó a llamar 17 veces.

Sin embargo, el sindicato de inquilinos señala que no es el único problema, poniendo el foco sobre la "oferta accesible" que los usuarios puedan encontrar. Lo explica Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid: "Aquellas que entran al mercado con un precio mínimanente accesible son un caramelito para cualquier persona".

En España, se construyen unas 100.000 viviendas al año que no absorben la demanda de alquiler. A día de hoy, las constructoras no se atreven a construir más. El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Francisco Zamora, habla de la "subida impresionante" de precios que están sufriendo los materiales para levantar esas casas, lo que hacen que se planteen si es o no rentable construirlas.

¿Qué papel juegan las viviendas vacías? Es un enigma cuántas hay en nuestro país, ya que el INE dejó de contarlas desde 2011. Con esta radiografía, las administraciones públicas tienen también que mover ficha. Héctor Illueca, vicepresident de la Generalitat valenciana, apuesta por ampliar el parque público de vivienda y movilizar las viviendas vacías, especialmente para las personas más jóvenes.