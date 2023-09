Aunque las aerolíneas no siempre lo respeten, llevar equipaje de cabina es gratis. Según la Ley de Navegación Aérea, cobrar por facturar este tipo de equipaje es ilegal, siempre que cumpla unas medidas concretas.

Desde la Asociación de Líneas Europeas aseguran que tienen libertad para fijar los precios y que sí que pueden cobrar por el equipaje de mano, pero la Organización de Consumidores es clara: aconsejan denunciar si les hacen esta práctica.

En laSexta conocemos el caso de Pablo, que volaba de Málaga a Oviedo. Durante más de un mes, le mandaron correos electrónicos en los que le avisaban: tenía que pagar la maleta como un suplemento. "No la pagué. A la vuelta, me prohibieron entrar con la maleta y me dijeron: 'Tiene que pagar usted 50 euros por maleta'", explica.

Cuando se puso en contacto con la compañía, le negaron la razón basándose en que, en su web, dicen que "no es así": "Da igual lo que publiques, hay una ley por encima de lo que tú decidas poner en tu web".