Óscar Puente ha sembrado la polémica en la mañana de este miércoles al pronunciarse acerca de la situación de los peajes en España. Durante el foro 'Wake up Spain', el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha afirmado que las carreteras "no son gratis", hablando sobre las obligaciones de España con Europa a la hora de aprobar los mecanismos de cálculo.

"Como país tendremos que tomar una decisión: o pagamos con los impuestos o pagamos por uso, siendo conscientes de que si optamos por el método de pago por impuestos, no de peajes, nos encontramos con situaciones que son únicas en Europa", asegura Puente.

En su cuenta de X (Twitter), Puente ha dejado claro que no ha "reabierto ningún debate" sobre los peajes. "He dicho que no nos planteamos el pago por uso -de hecho hemos liberado 1.000 kilómetros de autopista de peaje-, que las carreteras no son gratis, o se pagan con impuestos o con peajes; y que para el pago por uso sería deseable un pacto de país", ha añadido.

En este sentido, Puente ha explicado que el camión que viene de Alemania, a su paso por los distintos países de la Unión Europea hasta llegar a la frontera española, paga por usar la vía, pero cuando llega a España, lo hace gratis.

"Y eso no parece muy justo", por lo que "ésta es una reflexión que tenemos que hacer como país", ha concluido.

El Ejecutivo ha optado por hacer un sistema más justo, ha añadido Puente, al asegurar que, en este momento, hay un doble sistema de pago de las carreteras o de las autopistas en España: o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos.