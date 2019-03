El organigrama de las black: Blesa, creador; Rato, continuador; Barcoj, repartidor

Anticorrupción ya tiene claro quién es quién en el caso black. La Fiscalía reparte papeles en la función de las tarjetas y Blesa queda señalado como el creador: "Consagró una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal"



Un circuito de dádivas opacas que para UPyD sólo tenía un objetivo favorecer la administración desleal. "Lo que hicieron Blesa y Rato fue organizara esa trama, que es un soborno a los consejeros mientras ellos saqueaban la caja a lo grande", ha afirmado en Al Rojo Vivo.



El otro principal señalado, Rato, es para el fiscal anticorrupción el continuador del sistema: "Tras serle explicado el uso de las tarjetas y recibir una decidió mantener el sistema establecido". Rato dijo ante el juez que no vio nada raro: "Las auditorías, ni externa ni interna, me plantearon ningún problema sobre esa cuestión".



Aún así, estuvo por la labor de acabar con los plásticos, pero, presuntamente, luego le cogió gusto al crédito black. Barcoj es el otro hombre clave en la trama para la Fiscalía, el repartidor de las retribuciones negras: "Se encargó de dar indicaciones para la emisión de tarjetas y la modificación de sus límites".



Simona Levy, portavoz de '15M pa Rato', afirma que "parece que el PP ha decidido dejar caer a Rato y ahora la Fiscalía se atreve a ponerse chula". Una chulería que no asusta, el tema devoluciones va lento. Blesa no se ha puesto a ello. Moral Santín tampoco, Spottorno ha reintegrado calderilla. Entre los cumplidores, Barcoj ha devuelto todo, Matías Amat casi y Rato lo mismo. De los 66 usuarios imputados de las black, sólo 11 han reintegrado el dinero.