Montoro divide al PP en seguidores y detractores de sus amenazas veladas

Si se dice el pecado pero no el pecador, no pasa nada, eso piensan quienes defendían al ministro Montoro. "Es un magnífico ministro y lo está haciendo espléndidamente. Él no aireó nada. ¿Por qué son medios de comunicación no se puede decir nada?", se pregunta la popular Celia Villalobos.

Pero también los hay, entre sus filas, que piden calma. "Bajemos el tono y reconduzcamos las cosas donde tienen que estar", pide el portavoz del PP en el Congreso. O incluso que ponen distancia. "Yo respeto absolutamente a todos los medios de comunicación", explica De Guindos.

Las palabras de Montoro desde la Tribuna han revuelto las aguas ya turbias que deja el escándalo de la Agencia Tributaria destapado por algunos medios: "Pero yo no puedo decir en público que los medios de comunicación tienen una gran deuda con la Agencia Tributaria, no les gustará, pero es así”.

Hoy algunos aludidos han contestado publicando la documentación que acredita que están al corriente de todas sus obligaciones con Hacienda.

La oposición cree que todo es una estrategia. "Están intentando lanzar cortinas de humo para proteger a los grandes defraudadores", explica el coordinador federal de IU, Cayo Lara.

Además piden una comisión de investigación que aclare todo y piden al ministro que deje de arremeter contra todo y contra todos.