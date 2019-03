Monago contra el déficit diferenciado: "Abona mucho el incumplimiento"

Además, planteará, como lo ha venido haciendo "por activa y por pasiva" y "hasta la saciedad", que "al final" si se "abona mucho el incumplimiento", éste "hace que el Estado tenga que socorrer" a las CCAA que no cumplen el objetivo de déficit y que, "por lo tanto, (el Estado) se desquita de recursos que podría tener para ejercer la solidaridad", porque está "auxiliando a esas comunidades incumplidoras".

De este modo lo ha avanzado Monago en declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar en Mérida (Badajoz) un foro sobre exportaciones, y en referencia a la reunión de miembros del PP de la que ha dicho que afronta con "prudencia" en tanto que aún no se ha producido, al tiempo que ha reconocido que espera que la misma sea "positiva".

"Por lo tanto parece que ahora se dan unas condiciones que podrían haberse entendido hace un año y si hace un año no se entendió la asimetría ahora no parece razonable que se entienda esa asimetría", ha subrayado Monago, quien ha recordado también que Extremadura ha "liderado" una postura contraria a las asimetrías".

"Aquí se trata de que todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo al cumplimiento del déficit", ha sentenciado Monago, quien ha recordado que en España se aprobó una Ley de Estabilidad Presupuestaria y una reforma de la Constitución "para equilibrar las cuentas" y "cumplir" con los "compromisos".

"Aquí se pidió relajación hace un año y no se atendió a pesar de que teníamos muchas dificultades y hemos cumplido... Por lo tanto, si hemos andado todo este camino hacia el cumplimiento la asimetría lo que hace en definitiva no es incentivar a quien cumple, sino precisamente incentivar lo contrario, a no cumplir", ha declarado.

Sobre el encuentro de este lunes, ha recordado que se trata de una reunión de partido y que "no es el Consejo de Política Fiscal y Financiera", que es el lugar donde -ha añadido- "se tiene que debatir en esencia este asunto y donde se tiene que votar en última instancia". "Aunque la potestad la tiene el Gobierno de España", ha matizado.