Monago: "Es Andalucía la que gasta más de lo que recibe, apunten bien el tiro"

"Estoy de acuerdo con los catalanes en criticar al que recibe, pero al que recibe y luego se gasta más de lo que recibe y esa no es Extremadura, es Andalucía, así que apunten bien el tiro", ha dicho Monago en un desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna Catalunya.

Monago ha hecho así una férrea defensa de Extremadura como cumplidora de los objetivos de déficit, en una conferencia que ha aprovechado para insistir al Gobierno en que no establezca objetivos asimétricos.

"No entiendo estos cambios de rumbo, son un auténtico engaño a las autonomías que han cumplido y lanzan un mensaje muy peligroso a Europa, ya que se favorece el no cumplimiento. Si cumplir o no cumplir tiene el mismo efecto, ¿para qué cumplir?", ha esgrimido.

En este sentido, Monago ha argumentado que la asimetría no es posible porque "no existe una carta objetiva para ver quién aporta más y menos".

"Hoy se pide déficit a la carta y mañana financiación a la carta", ha añadido el presidente extremeño, para considerar después que quienes contribuyen a la solidaridad interterritorial son las personas y no las regiones.

Sobre este extremo, ha puesto un ejemplo gráfico: "¿Quién aporta más, el que os habla o un parado catalán?" El presidente extremeño también se ha referido en su intervención al debate soberanista catalán y en este sentido ha dicho que el independentismo es el verdadero responsable de los recortes en las políticas de desarrollo en Cataluña.

"No hace falta que me hagan un consejo de guerra por decir esto, pero el permanente estado de excepción en el que vive Cataluña desde hace años la aleja del resto de España y de Europa", ha afirmado Monago.

Y ha añadido en alusión a CiU y a su descalabro electoral del pasado 25N: "Hay quienes sueñan que la Generalitat es Cataluña pero eso es mucho soñar y luego llegan las elecciones para despertar".

Monago ha considerado asimismo que el Govern "no está a la altura de las circunstancias" porque el contexto económico no está "para relato ni para aventuras". De este modo, ha pronosticado que si CiU tuviera mayor altura de miras subiría en los sondeos.

A la conferencia de Monago sólo ha asistido un dirigente del PPC, el presidente provincial de Barcelona, Antoni Bosch, en una mañana de pleno en el Parlament.

En este acto, el presidente extremeño se ha defendido de las críticas que le llegan desde Cataluña por sus opiniones sobre las reclamaciones de esta autonomía y ha dicho: "no soy el anticatalán furibundo que dibujan en ocasiones algunos medios catalanes".

Y ha concluido: "No soy un verso suelto ni un barón rojo, soy un verso extremeño y un barón extremeño. (...) Nadie puede esconder sus problemas detrás de una bandera, creo en la unión entre diferentes".