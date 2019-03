Mariano Rajoy: "¿Cómo no voy a entender a los trabajadores de Canal 9?"

"¿Cómo no los voy a entender? Perder el puesto de trabajo no es ciertamente un tema menor, es un tema, para el que lo sufre, para el que tiene el trabajo, muy poco grato, muy poco agradable, le dificulta mucho su vida y genera dudas e inquietudes de cara al futuro, por lo tanto, los entiendo y creo que es algo enormente doloroso", ha respondido Rajoy, al ser preguntado por el tema.

Asimismo, ha señalado que para la Generalitat valenciana "ha tenido que ser muy dificil" tomar esta decisión, "porque es muy dificil" y "a nadie le gusta tomar este tipo de decisiones". "La han tomado, la situación económica de la Generalitat no es buena, como no es buena la de otras instituciones en España, y supongo que quien haya tenido que tomarla no lo habrá pasado nada bien", ha indicado.

Igualmente, ha señalado que "desgraciadamente" en España en los últimos años se han visto caer "muchas empresas, algunas también de medios de comunicación". "Lo que espero es que la situación de la economía española, que empieza a ver una cierta mejora, se vaya concretando en el futuro y que estas noticias desaparezca de los medios de comunicación, que ninguna empresa más tenga que cerrar", ha apuntado.

La oposición ha criticado duramente la medida. Antonio Hernando, diputado del PSOE, ha afirmado que "el cierre de Canal 9 se debe a la manipulación que ha sufrido durante 20 años". Cayo Lara, por su parte, cree que "el PP lo ha usado para sus intereses bastardos y espúreos".

La más dura ha sido la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, quien ha señalado que "el pueblo valenciano está en contra de esta decisión, independientemente de a quién hayan votado. Vamos a plantear una batalla social sostenida, porque Canal 9 y Radio 9 volverán", ha prometido.