Una marea naranja exige ante Sanidad el cese de los recortes en asuntos sociales

La concentración ha sido convocada con motivo de la , y tras finalizar, se ha hecho entrega al Ministerio de un manifiesto y de todas las quejas y sugerencias que han sido recogidas previamente en un buzón durante la jornada. La plataforma convocante ha pedido la paralización inmediata de los recortes en servicios sociales, ya que, según ha asegurado la portavoz de Marea Naranja Madrid y miembro de Colegio de Trabajadores Sociales, Maribel López, "van a crear un gran agujero en la atención a la ciudadanía".

Servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, proyectos para adolescentes y familias o ayudas a la mujer van a ser algunos de los primeros en suprimirse por culpa de la falta de financiación, según la trabajadora social. Por este motivo, exigen que no haya más recortes, pero sobre todo defienden "la universalidad, la igualdad y la proximidad de los servicios a la ciudadanía", ha dicho López.

Bajo el lema de "Sin servicios sociales no hay justicia social: somos derechos sociales", los manifestantes han exhibido camisetas y globos naranjas, el color escogido para las reivindicaciones de carácter social, y han coreado consignas como "Los servicios sociales no se venden, se defienden" y "No a la beneficencia, no a la caridad".