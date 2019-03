Los taxistas denuncian el trato de los antidisturbios: "Me han dicho que me bajara del coche o me reventaban los cristales"

"Los antidisturbios han subido a la grúa a a dar golpes al coche diciendo que me bajara o me reventaban los cristales y me bajaban ellos", asegura uno de los taxistas que se encontraba acampado en el Paseo de la Castellana.

Otra mujer afirma que estos agentes "te cogen como si fueras un saco de patatas".

Los taxistas culpan de lo que está ocurriendo al presidente de la Comunidad de Madrid. "El señor Garrido ha motivado esto. Lo ha pedido en varias ocasiones: violencia y contundencia contra los taxistas".