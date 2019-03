Los empresarios, cada vez más pesimistas: creen que la economía va a empeorar en los próximos meses

Mariano es gerente de una inmobiliaria desde hace 18 años y ya asegura que 2019 no ha empezado bien. "La incertidumbre política no está ayudando. La gente tiene más miedo a la hora de comprar", cuenta. Por eso, ya han tenido que tomar medidas en su gestoría. "Estamos reduciendo algunos gastos", asegura.

Según un informe de KPMG, la mitad de los empresarios piensa como Mariano; entre las causas de ese pesimismo, la principal es precisamente la incertidumbre política. Sin embargo, el Gobierno asegura que no debe existir tal inquietud.

"No veo yo una perspectiva de particular incertidumbre para nuestro país", ha apuntado la ministra de Economía, Nadia Calviño. El pesimismo no se traducirá en recortes: sólo el 21% de los empresarios admite que va a tener que despedir a personal.

En contraposición, casi un 40%, espera formalizar nuevos contratos; entre ellos, Pepe en su restaurante. "La facturación va de la mano de la contratación, y yo estoy deseando contratar más personal", ha afirmado el gerente de 'Chi&ole'.

Paula, por su parte trabaja en una tienda de muebles y cree que la solución pasa por adaptarse a los cambios: "Da vértigo, pero tienes que tener presente que hay que invertir y ofrecer cosas nuevas". De hecho, uno de cada dos empresarios prevé destinar más dinero a inversión.