Accedemos a los correos secretos de Ryanair: presiona a sus trabajadores para vender más productos a bordo bajo amenazas

En plena temporada alta de vacaciones, los tripulantes de cabina de Ryanair en España, Italia, Bélgica y Portugal han convocado paros para los próximos 25 y 26 de Julio. Exigen que la aerolínea deje de someterles a la legislación irlandesa y les aplique la normativa del país en el que trabajan.

"No tienen los mismos derechos que te puede proporcionar la legislación española", apostilla Ernesto Iglesias, responsable de la Unión Sindical Obrera del sector aéreo. Ya hubo una sentencia en 2017 de un tribunal belga que dio la razón a seis empleados de la compañía.

Además, laSexta Noticias ha tenido acceso a cartas que Ryanair dirige a los azafatos amenazándoles si no cumplen con el objetivo de ventas. "Realizaste 251 vuelos y tu rendimiento medio de gasto fue del 48% por debajo del presupuesto", comienza uno de los correos, que continúa: "Se te vigilará atentamente los próximos dos meses".

No es el único mensaje amenazante que han recibido. "Si no hay una mejora significativa y continuada se tomarán acciones y puedes ser objeto de un procedimiento disciplinario", reza el escrito de otra carta. Incluso advierten a un empleado español: podrían llevarlo a Irlanda. "Es evidente que está descuidando su rendimiento de ventas a bordo [...] He pensado seriamente en moverle a la base de Dublin".

Por su parte, Lucía es una de las 200.000 personas que podrían verse afectadas por los paros. Tiene un vuelo de Mallorca a Madrid el próximo día 26. "Aún no sé qué voy a hacer. No sé si podré cambiar el vuelo", lamenta. Desde Facua piden a la aerolínea que se anticipen y acepten ya las reclamaciones de los usuarios. laSexta Noticias ha intentado hablar con Ryanair, pero a esta ahora todavía no ha recibido respuesta.