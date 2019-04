Los contratos temporales acentúan la brecha salarial: "Cobro 800 euros y no me da para vivir con dos hijos"

Liliana trabaja en un supermercado con un contrato a tiempo determinado. No quiere dar la cara porque tiene miedo a perder su trabajo y asegura que sufre la incertidumbre de no saber si trabajará al mes siguiente. "Tengo un sueldo de 800 euros y no me da para vivir con dos hijos", lamenta.

Según el Instituto Nacional de Estadística el sueldo medio anual en España es de 22.800 euros, pero las personas con un contrato de duración determinada ganan un 31% menos que el resto de españoles, algo que contrasta con aquellos que tienen un contrato indefinido, cuyo sueldo es un 8% mayor que el de la media.

Desde los sindicatos aseguran que las desigualdades han aumentado en los últimos años, una situación que es especialmente difícil para los trabajadores temporales. "Un trabajador de esas características tiene pocos elementos para defenderse, y tiene que elegir entre la posibilidad que le ofrece el empresario o no trabajar", explica Josep Maria Álvarez, Secretario General UGT.

Una brecha salarial que aumenta todavía más entre empleados y directivos o gerentes de empresas. "Un puesto directivo siempre tiene una responsabilidad añadida en el cargo y, de ahí, se justifica que tenga unos ingresos mayores al del equipo de trabajo", explica Juan Gonzalo Ospina, director de López-Negrete & Ospina Abogados.

"El salario tenga relación con la responsabilidad, pero, en todo caso, que el salario más bajo tenga también tenga relación con el coste de la vida", detalla Josep Maria Álvarez. Porque, ellos, los directivos, pueden llegar a ganar de media hasta un 130% más que el resto de trabajadores.