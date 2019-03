“Llevaba cuatro años sin poder bajar mi hipoteca a pesar de la caída del euribor”

Mari Carmen se ha enterado, a través de laSexta Noticias, de que probablemente pagará menos por su hipoteca. “La diferencia será sustancial y más cuando en mi casa estamos todos los miembros en el paro”, asegura.

Ella es una de las beneficiadas por la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a tres bancos a eliminar sus cláusulas suelo en aquellos casos que no fueron transparentes con el cliente.

“Mi suelo era bastante alto y llevaba ya como unos cuatro años sin poder bajar mi hipoteca a pesar de que el euribor bajaba constantemente”. Y es que Novagalicia banco le cobraba hasta ahora un interés tres puntos por encima del euribor. Su hipoteca de 300 euros se hará, a partir de ahora, más llevadera.

El BBVA ya ha anunciado que eliminará la cláusula suelo de todas sus hipotecas. La de este banco es del 2,8% cuando el euribor está en el 0,5%. El 2,3% de diferencia es lo que se ahorran a partir de ahora sus clientes.

Según Ausbank, que presentó la demanda, la sentencia el Supremo corrige un abuso sistemático de los bancos. “El BBVA ha tratado de dar la vuelta porque lo que ha robado ya no lo devuelve”, demanda Manuel Pardos, presidente de ADICAE.

Sólo el BBVA perderá, en el mes de junio, 35 millones de euros con este cambio. Son más de medio millón de afectados que pueden aumentar si acuden a los tribunales.

Aunque no tiene efectos retroactivos, los bancos no devolverán el dinero cobrado de más. Es decir que las cláusulas suelo no se aplicaran desde la fecha de la sentencia del Supremo pero las cantidades abusivas cobradas antes de esa fecha no serán devueltas a los clientes.