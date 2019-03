Médicos desmotivados y con pocos incentivos. Es la imagen que el consejero de Sanidad de Madrid quiere dar de los profesionales sanitarios. Fernández Lasquetty quiere que los médicos dejen de ser funcionarios. "Queremos tomar medidas para mejorar la incentivación, el estímulo y el reconocimiento a los profesionales sanitarios".



Los médicos vuelven a defenderse. Su motivación, aseguran, es curar a los pacientes. "Trabajamos por ser buenos profesionales y nuestra motivación es curar a los pacientes, un concepto que el señor Lasquetty no comprende", afirma Mónica García, portavoz de AFEM.



La idea de la falta de motivación de los médicos no es nueva. Los gobiernos de Aguirre e Ignacio González han aprovechado cualquier ocasión para criticar lo que entienden como poco compromiso de los médicos. "En la clínica privada por la tarde; y en la clínica pública por la mañana. Eso no tiene perdón", decía Aguirre en diciembre de 2012.



Ahora el consejero de Sanidad, muy cuestionado por los profesionales sanitarios, se desmarca afirmando que sus palabras son sólo una reflexión. Una idea del consejero para la que él mismo, reconoce, no tiene competencia; así que no podrá llevarla más allá del debate.