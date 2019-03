La Generalitat prohibirá la reventa de las licencias de taxi para acabar con la especulación y la 'guerra'

Cuando el propietario se jubile, la propiedad de la licencia pasará a la Generalitat. Muchos taxistas dan luz verde a la propuesta de regular la venta de licencias para poner fin a la especulación. "Me parece fantástico. Te vale la licencia como un piso", apuntan.

La Generalitat pretende acabar con el mercadeo de licencias de taxis y VTC. "Sobre las licencias, he hablado de regular, de intervenir y de no perpetuar la especulación", ha señalado el consellere de Territori de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet. Propone que la licencia de un taxista jubilado no pueda ser vendida a un particular ni la pueda heredar un hijo.

Pasaría a la Generalitat de Catalunya, que crearía una bolsa de licencias que pondría de nuevo en circulación a un precio que se calcularía en función de lo que se pagó por ella y de la amortización. Por lo que, si a un taxista le costó 100.000, no podría venderla por 150.000; es decir, por más dinero.

Una propuesta para la que hará falta, como ha indicado Calvet, "más dinero". De dónde vendrá ese dinero está por ver. Los taxistas proponen "buscar una fórmula para que las VTC sean responsables de la amortización", ha planteado el portavoz de Taxistas de Catalunya, José María Sánchez.

Es el debate entre taxistas: quieren recuperar el dinero invertido en esa licencia. "Pagué 142.000 euros. Mis planes eran llegar a los 67 años y recuperar lo invertido", relata uno de los conductores. Eso en Barcelona. En Madrid también gusta todo. "Ojalá la amparen", piden ya algunos taxistas.