Juncker pide a los griegos que voten "sí" en el referéndum y a Tsipras que "no mienta"

"Les pido a los griegos a los que amo profundamente que voten que sí, sea cuál sea la pregunta, que voten que sí porque lanzarán un mensaje de que quieren seguir en la eurozona y la familia de la Unión Europea", señaló Juncker en una comparecencia ante la prensa.

Afirmó que Grecia como toda democracia tiene derecho a convocar un referéndum, pero "en una democracia los ciudadanos tienen derecho a saber toda la información y toda la verdad", subrayó en referencia a las propuestas realmente hechas por las instituciones.

Juncker ha acusado al Gobierno de Syiriza y a su primer ministro, Alexis Tsipras, de romper de manera unilateral las negociaciones el viernes, cuando anunció la convocatoria del referéndum, y de no decir la verdad a los votantes sobre las propuestas de la troika.

"El mensaje de un 'no' será desastroso para los acontecimientos posteriores", ha avisado el presidente de la Comisión. "Un 'no' querría decir, independientemente de la pregunta, que Grecia dice no a Europa", ha subrayado.