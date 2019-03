DEFIENDE QUE MIGUEL BLESA PUEDE FUGARSE

El juez Elpidio José Silva no cesa en su idea: el 'caso Blesa' está parado porque no se quiere investigar, no porque los correos del expresidente de Caja Madrid sean nulos. El juez, ahora apartado de la causa, asegura que es una grave irresponsabilidad que Miguel Blesa no esté en la cárcel. Cree que puede fugarse y, sobre todo, destruir pruebas.