Un informe denuncia que un comedor social de Benalmádena por no justificar 250.000 euros

El comedor social de Benalmádena está en el punto de mira. La razón son más de 250.000 euros de dinero público que según un informe municipal al que ha tenido acceso ‘infoLibre’, no habrían justificado.

Una concejala, Encarnación Cortés, apunta directamente a su promotor, el teniente alcalde. Pidió en diciembre que se abriera una investigación, la cosa no funcionaba. Denuncia supuestas irregularidades que podrían ser la causa de este agujero en el centro.

Según la edil, hay ejemplos incluso más concretos. Tanto la edil como el informe explican que la relación del teniente alcalde iría más allá del simple tutelaje del comedor, ya que su hermano y su cuñado se ocuparían de las compras del centro.

Tras la polémica, el Ayuntamiento ha retirado las subvenciones del comedor social a la espera de que salga el informe definitivo, aunque la asociación asegura que todo está en regla. Por eso, han presentado una denuncia contra la alcaldesa y el interventor del municipio.

Se quejan de que sin dinero no hay comida para alimentar a la gente. El teniente alcalde asegura que ha presentado toda la documentación y prefiere no pronunciarse. Según ha podido saber laSexta Noticias, no hará declaraciones hasta que no tenga un informe definitivo en sus manos.