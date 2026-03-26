El INE confirma que el PIB creció un 2,8% en 2025 tras acelerarse a final de año

Los detalles La demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa restó siete décimas, lo que supuso nueve décimas menos que 2024.

La economía española ha mostrado una notable aceleración en el último trimestre de 2025, cerrando el año con un crecimiento del 2,8%, el doble que la media de la zona euro. Según la Contabilidad Nacional del INE, el PIB creció un 0,8% en el cuarto trimestre respecto al anterior, siendo la tasa intertrimestral más alta del año. Este crecimiento se apoya en un sólido consumo de los hogares, que avanzó un 3,3%, y en una notable inversión, con la formación bruta de capital fijo aumentando un 5,8%. Las exportaciones de servicios no turísticos crecieron un 11,1%, y la productividad por hora trabajada subió un 0,7%, reflejando la modernización económica.

La economía española ha confirmado su aceleración en el último trimestre. 2025 cerró con un crecimiento del 2,8%, el doble que el conjunto de la zona euro. Además, la Contabilidad Nacional del INE confirma que el PIB de España creció un 0,8% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, la tasa intertrimestral más alta de todo el ejercicio.

En el conjunto del año 2025, el avance del PIB fue del 2,8%, reafirmando a España como líder entre las economías avanzadas por segundo año consecutivo y creciendo al doble que la zona del euro.

La aceleración del crecimiento del PIB en el último trimestre del año pasado marca un avance del 1,1% como punto de partida para 2026. Según indica el Ministerio de Economía, el crecimiento descansa sobre bases sólidas: el consumo de los hogares avanzó un 3,3% en el conjunto de 2025, sostenido por la creación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de las familias.

La inversión mantuvo un dinamismo notable: la formación bruta de capital fijo creció un 5,8% en 2025, con especial fuerza en la inversión en construcción (+5,2%) y en bienes de equipo (+7,4%).

El Ministerio ha resaltado además otros dos datos: en el sector exterior, las exportaciones de servicios no turísticos crecieron un 11,1% en 2025, "reflejo de la progresiva modernización del tejido productivo español", y la productividad por hora trabajada aumentó un 0,7%, "corroborando un ciclo de crecimiento inédito en el que la creación de empleo récord va acompañada de ganancias de eficiencia, otra señal de la modernización de la economía".

El PIB a precios corrientes se situó en 1.687.152 millones de euros en el conjunto de 2025, un 5,8% superior al de 2024.

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