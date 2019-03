Industria no renuncia a la tarifa de luz por horas

ABIERTOS A RETRASAR EL INICIO DE LA NUEVA FACTURACIÓN

El ministerio de Industria insiste en que no renuncia a aplicar una tarifa de luz por horas. Sin embargo, admite que no podrá aplicarlo a corto plazo, así que como la mayoría de españoles no tiene contadores inteligentes en funcionamiento, se les cobrará una media mensual. El lío de la luz, que no cesa.