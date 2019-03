Ignacio González urge al Gobierno a reformar la ley ante el riesgo de perder Eurovegas

En la inauguración de una biblioteca en Pozuelo, González ha señalado que "no se puede demorar por más tiempo" la adaptación de la ley española a los requisitos que pide Las Vegas Sands para Eurovegas Madrid -como la reforma de la ley antitabaco- porque existe "riesgo" de que una inversión de 17.000 millones de euros y 250.000 puestos de trabajo que se realice en otro lugar que ofrezca más facilidades "Si no andamos listos, corremos el riesgo de perderlo, porque las empresas no pueden esperar eternamente", ha advertido el presidente.

Ha recordado que Eurovegas sería "una inyección económica" para la economía madrileña y española en un momento de crisis como el actual pues, además de empleo, atraería 11 millones de turistas de todo el mundo. Por eso, ha insistido en que todas las administraciones deberían estar "empujando" para que Eurovegas "salga adelante" en la Comunidad de Madrid.

Ha destacado que se trata de "un proyecto singular" con unas "necesidades" también singulares y que por ello es preciso que el Gobierno central establezca el marco legal para una inversión como esta, sin precedente en España.

Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, ha señalado que ya se ha elaborado la normativa necesaria para la creación de los Centros de Desarrollo Integrado, a partir de los cuales Las Vegas Sands elaboró su propuesta y se la entregó al Gobierno regional, con el compromiso de que "el marco legal estaría listo antes del verano".

El presidente -que ha recordado que Eurovegas se comenzó a negociar hace seis años con el apoyo del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero- ha dicho que "circunstancias" han impedido cumplir ese compromiso con Las Vegas Sands y que ahora existe la posibilidad de que la empresa haga el proyecto "en otros sitios que vea más factibles" y "donde encuentre colaboración" para ello.

En cuanto a la posibilidad de que Las Vegas Sands se esté planteando renunciar a Eurovegas y construir algo similar en Japón después de que la ciudad haya sido elegida sede olímpica en 2020, González ha desvinculado esa circunstancia y ha recordado que las Vegas Sands ya tiene negocios e inversiones de este tipo en Asia.