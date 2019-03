Ignacio González destituye a su director de Economía por el escándalo de las tarjetas

En total, 86 antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid, políticos de todos los colores: de la derecha y de la izquierda. Miembros de la cúpula empresarial, y de los dos principales sindicatos. Fueron ocho años en los que nadie alzó la voz contra estas tarjetas 'black'.

Carolina Bescansa, responsable de la unidad de análisis político de Podemos, considera que "si nadie dijo nada es porque todos estaban dentro".

El reflejo de una época en la que Blesa mandaba, y el Consejo aprobaba. En la extensa lista aparecen nombres como Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey, que como miembro de la Fundación Caja Madrid gastó 224.000 euros.



Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal, gastó 94.000 y Arturo Fernández, actual presidente de los empresarios madrileños 37.000.



Pedro Sánchez ha prometido contundencia con los miembros de su partido beneficiados, "vamos a pedir que devuelvan el dinero y si hay un uso fraudulento, vamos a expulsarlos".



En el PP, se dividen entre el "lamento profundo" de Montoro, que considera lo ocurrido de "impropio" y la normalidad de Pujalte, "esto se ha hecho siempre", ha afirmado.



Ya se ha producido el primer cese, la Comunidad de Madrid ha destituido a su director general de Economía, Pablo Abejas, quien se ha defendido: "Soy una víctima porque me destituyen por una ilegalidad que no he cometido. Me señalan a mí, cuando todo el mundo sabía lo de las tarjetas de crédito".