Arranca la huelga en Renfe. El primero de los dos días de paros convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT) en los trenes de toda España ha comenzado. Las huelgas están convocadas para este lunes y este viernes, 7 y 11 de noviembre, respectivamente, y afectarán no sólo a los trenes de media y larga distancia, sino también a los servicios de Cercanías y Rodalies.

En el conjunto de España, Renfe suspenderá la circulación de 565 trenes, 171 AVE y larga distancia y 394 de media distancia, entre este lunes y el viernes 11 de noviembre, según los datos publicados por el Ministerio de Transportes. Para todo el país, los servicios mínimos esenciales se establecen en el 75% en hora punta en los trenes de Cercanías y en el 50% del servicio habitual en el resto del día. En trenes de Media Distancia y Avant se establece una media del 65% de los servicios habituales y en los de Alta Velocidad y Larga Distancia, se establecen en el 72%. Con respecto a los trenes de Mercancías, circularán el 25% del servicio habitual.

Ahora bien, ¿es posible saber si tu tren está cancelado por la huelga? Transporte lo que hace realmente es ofrecer un listado con los trenes que forman parte de los servicios mínimos acordados, por lo que no ofrecen una lista con los trenes cancelados. No obstante, existen dos maneras de consultar si tu viaje se verá afectado por la huelga de este lunes. La primera, con el buscador que se encuentra bajo estas líneas: con él podrás consultar si tu tren circula o no este lunes, por lo que si no aparece en el buscador asume que tu tren está afectado por la huelga y no circulará.

La otra opción para consultar si tu tren se verá afectado o no será hacer una "simulación de compra" del billete para el tren en cuestión; en el caso de que el tren elegido "no esté bloqueado" para la compra significa que "va a circular". En algunos casos, determinados billetes para trayectos que estaban previstos para esa jornada aparecerán en la web de la Renfe como no disponibles.

¿Por qué esta huelga de Renfe?

CGT protesta por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del grupo. La organización reivindica una subida salarial lineal vinculada al IPC real y tacha de "migajas para los pájaros" los incrementos acordados entre Renfe y los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) del 3,5 % para el presente ejercicio, del 2,5 %, para 2023, y del 2 %, para 2024, plasmados hoy en el texto del nuevo convenio colectivo de la compañía.

Hasta ahora, la huelga ha tenido un seguimiento del 2,95% de toda la plantilla de la empresa, principalmente en los talleres, por lo que los servicios mínimos se están cumpliendo sin incidencias. Según los datos de la compañía consultados por Europa Press, en los turnos de noche y de mañana, la huelga ha sido secundada por 153 de los 5.192 trabajadores que tiene la empresa pública, de los que 133 trabajan en talleres.