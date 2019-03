El Hospital público del Vendrell ofreció operar a una mujer por 9.000 euros y por vía privada

Isabel Martínez no podía aguantar más el dolor, "yo es que no podía anadar, cojeaba, tenía que ir con una muleta y al final con las dos". Tenía que esperar más de un año para operarse en su hospital público, este de El Vendrell en Tarragona, pero el mismo centro le ofreció otra posibilidad de operarla aquí en menos de un mes, de forma privada y pagando. "Me hicieron un presupuesto que si lo aceptábamos en una semana, la operaban en menos de un mes" dice Virginia Moreno, hija de Isabel.

El mismo médico y el mismo equipo. "La va a operar el mismo médico, las mismas enfermeras utilizando una sala de operaciones que se supone que es público, que es nuestro y que lo estás pagando" agún Virginia. Eso sí pagando finalmente más de 9.000 euros. El Hospital acaba de anunciar que pedirá que se investigue el caso de Isabel.

Se abre una investigación porque sería ilegal que un paciente que entre por la vía pública acabe siendo operado en el mismo centro por lo privado. "Como consecuencia de los recortes, hay gente que está haciendo negocio y la gente hace lo que sea para quitarse dolor con lo cual llegan a parar" dice Pep Cabayol, presidente ONG SICOM.

Las Plataformas en defensa de la sanidad pública han denunciado el caso. "Cuando hay esta utilización del sistema público y delprivado a la vez, se pueden producir numerosas irregularidades en la que se aprovecha de la indefensión de los ciudadanos" dice Marciano Sanchez, plataforma Defensa Sanidad Pública. Isabel ha podido operarse pero muchos no disponen de recursos y tienen que seguir aguantando las largas listas de espera.