Hacerse rico no es fácil, pero no porque dependa de un arduo trabajo que no todo el mundo es capaz de acometer, sino porque depende de la ascendencia de cada cual. Así se desprende de un informe que atestigua que la mayor parte de los milmillonarios de España lo son por herencia familiar: el 54%, según datos de 2016. Del resto, el 19% de los ricos lo son por asuntos financieros, el 15% por haber fundado empresas, el 8% por ser ejecutivos y solo el 4% por sus vínculos políticos.

El estudio, publicado en 2016 por el Peterson Institute for International Economics (PIIE), analiza los datos recopilados por Forbes entre 1996 y 2015. A partir de ahí, se ha publicado una lista con información sobre cada milmillonario, su empresa y la forma en la que había accedido al ‘club de los superricos’. 'El Orden Mundial', que se ha hecho eco de la investigación, destaca que en 1996 apenas había 40 países, pero que en 2015 la lista ascendía a 70 regiones.

Los datos de España son singulares. Aunque en la mayor parte del mundo la mayoría de los milmillonarios lo son por herencia, el resto de porcentajes sí que fluctúan de manera notable, de acuerdo con este informe. Así por ejemplo, Chile es el país con mayor número de ricos por herencia: el 67% del total. En el lado opuesto está Rusia, con un 64% de ricos por sus conexiones políticas, entre las que se incluyen la extracción de recursos naturales por concesiones gubernamentales.

¿Cada vez menos herencias?

Pese a los datos expuestos, una de las principales conclusiones del trabajo es que en los mercados emergentes los multimillonarios están aumentando a mayor ritmo que en el resto del globo. Además, los investigadores destacan que la riqueza proviene cada vez más de "méritos propios" y no de herencias, aunque existen grandes e importantes diferencias regionales.

Así por ejemplo, mientras que en el sudeste asiático se observa una importante pujanza del emprendimiento mundial, en zonas de Oriente Próximo y el norte de África la riqueza heredada crece mientras que cada vez menos fundadores de empresas llegan a sumar mil millones de dólares.

Otras diferencias entre zonas del mundo las encontramos si miramos a Estados Unidos y Europa: en el país norteamericano la élite de ricos es más dinámica que en el viejo continente. En concreto, un 29% de los multimillonarios estadounidenses lo eran por herencia, porcentaje que es cercano al 50% en el caso de Europa. Además, los fundadores de empresas multimillonarios en Europa son unos 20 años más viejos que sus homólogos estadounidenses.