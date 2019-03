Hacienda investigará las celebraciones de bodas para hacer aflorar la economía sumergida

Después del "qué vivan los novios" llega la sorpresa. Hacienda ha empezado a urgar en las bodas para aflorar economía sumergida así que más vale no tirar ninguna factura. "Hay parejas que piden que si les puedo quitar el IVA, pero yo les digo que no y recomiendo guardar siempre todas las facturas", explica una organizadora de bodas.

El objetivo de Hacienda no es fiscalizar hasta el arroz que se lanza a los novios, si no conocer la facturación de las empresas. Muchas parejas que preparan su boda no lo ven tan claro. "Me parece lógico que controlen a las empresas pero muchas cosas se pagan con dinero que nos regalan y eso entra en los personal", afirma una novia.

Los recibos a guardar son interminables, desde el vestido de la novia, el traje del novio, el banquete o los anillos hasta las flores, el cochazo o el fotógrafo. "El 40% de los fotógrafos trabajan en B e incluso sin estar dados de alta", explica un fotógrafo.

El sindicato de técnicos de Hacienda, cree que esta caza del defraudador, de boda en boda, no soluciona el problema. "Lo que habría que hacer es investigar a las grandes fortunas, todo esto busca un efecto mediático como cuando Hacienda investiga las Fallas o la Feria de abril".



Las parejas requeridas por el fisco tendrán que justificar todos los pagos de su boda o pagarán una multa de hasta 600 euros.