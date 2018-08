Guerra de tarifas en los teléfonos móviles: tres millones de personas han cambiado de compañía en lo que va de año

Iván se cambio de compañía en marzo y ahora se ahorra 12 euros al mes. "Me he cambiado a una compañía que ahora me ofrece más gigas, por menos dinero", explica.

Como Iván, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia entre enero y mayo tres millones de usuarios cambiaron de operador, entre los motivos: pagar bastante dinero y ver promociones muy buenas de otras compañías.

Solo en mayo se han producido más de 600.000 portabilidades: "Ha habido muchísimo dinamismo, muchísimas ofertas por parte de los operadores, hay una pequeña bifurcación en el sector entre las grandes compañías y las compañías 'low cost'", cuenta Nicolás Rivera, editor de Hipertextual.

De hecho, la fuga hasta mayo de las grandes compañías en favor de operadores como Másmovil se ha hecho evidente.

Cifras récord han llegado también a la telefonía fija y paquetes de televisión, la portabilidad en fibra se ha incrementado un 27%

Según los expertos para poder competir, y frenar la fuga de usuarios, las grandes compañías han tenido que crear segundas marcas 'low cost' y que apuestan por una nueva imagen.