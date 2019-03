Goirigolzarri: "Los culpables de la crisis hay que buscarlos en las entidades que ya no existen"

En esta entrevista, Goirigolzarri no se arrepiente de haber tomado las riendas de la compañía y ha dejado claro que Bankia no necesitará más capital. De esta manera, el presidente de la entidad que más dinero ha recibido, ha afirmado de manera tajante que "el rescate no ha sido a banqueros, sino a los depositantes".

También ha asegurado que los principios de Bankia son la transparencia, la cercanía al cliente y la integridad en la gestión. Aunque admite errores, pero en ningún momento ha pronunciado la palabra perdón, "hicimos una campaña de publicidad admitiendo errores. Lo que teníamos que decir ya lo hemos dicho".

Sobre la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que ha decidido abrir una investigación sobre el vaivén de las acciones de Bankia en bolsa y la especulación de los últimos días, Goirigolzarri ha dicho que "nos congratulamos de la decisión de la CNMV de analizarlo ya que es necesario que haya absoluta transparencia".

Sobre la detención de Blesa y la imputación de Rato, circunstancias que han empañado aún más la imagen de Bankia, ha destacado que "no es bueno estar en los periódicos por razones ajenas al negocio y nos gustaría que estos procesos se agilizaran".