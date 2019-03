El Gobierno liquidará Banco Madrid a través del FROB

Fernando tiene 740.000 euros atrapados en las entrañas de Banco Madrid, toda su fortuna es papel mojado y se siente estafado: "Todo el mundo va a tener el dinero bajo una losa, tengo todo bloqueado, no tengo ni para papel del baño".

En los aledaños del banco no hay nadie, la batalla se ahora en los despachos del Ministerio de Economía. El candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid, Andrés Herzog, afirma que "hace falta saber qué criterios sigue el Gobierno para rescatar unas entidades y no otras".



Según cuenta 'El Confidencial' el FROB no quiere rescatar a la entidad y a sus depositante, primero por su baja radioactividad y segundo y, más importante, por la multa estadounidense que pende sobre su matriz Banca Privada de Andorra.



Con esa sanción en el aire y con el FROB negándose a pagar los platos rotos, el único camino es la liquidación y luchar por la indemnización. Manuel Pardo, presidente de ADICAE, ha declarado que lucharán "para que se garantice la indemnización muy rápidamente porque el fondo de garantía está vacío".



El dinero del Fondo de garantía lo tienen que aportar los bancos y debería empezar a devolverse en el plazo de un mes.