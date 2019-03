El gasto farmacéutico se dispara un 10% a pesar del copago

El ministerio de Sanidad ha vendido en su web los datos de gasto farmacéutico del pasado mes como una muestra de que las medidas de copago están dando sus frutos. Una medida, según la nota de prensa, en la que se ha buscado la equidad.

Pero, según afirma Emilio de Benito, redactor de 'El País', los datos con los que hace la comparativa el ministerio son del año 2011, no del año pasado. No se conoce el motivo, pero si los comparamos con 2012 las cifras ya no son tan positivas para el Ministerio.

La nota de prensa dice que el ahorro en farmacia ha alcanzado los 2.472 millones de euros, 15 meses después de implantarse el copago. Sin embargo, los datos en los que se basa no son de hace 15 meses, sino de 2011. Efectivamente, si se comparan con los datos de septiembre de hace dos años, baja el gasto farmacéutico.

Algo que, por otra parte, venía pasando en el mes de septiembre ya desde 2010, no desde la implantación del nuevo copago. Así que el Ministerio ha tomado los datos de septiembre de 2011 y vemos una reducción del gasto farmacéutico con respecto a hace dos años de más de un 18%.

Pero, ¿por qué tomar el dato de 2011 teniendo el dato de 2012? El gasto farmacéutico en septiembre de 2012 era menor que el del mes pasado. Es decir, después de la implantación del copago, el gasto farmacéutico, no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado un 9,75%.

Pero no solamente hay más gasto farmacéutico que el pasado año, sino que el dato que destaca el Ministerio de Ana Mato es de las recetas facturadas. Pues si miramos con respecto al año pasado, también han subido.

Por cierto, según recuerda 'El País', el gasto farmacéutico es el único medidor de gasto sanitario que se conoce mes a mes. Y es, por tanto, de los más controlados y que no incluye las medicinas que adquieren los hospitales.