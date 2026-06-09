De "fracaso inmobiliario" a "oportunidad": la segunda vida de los esqueletos de ladrillo de la crisis del 2008 en Galicia

Las cifras Solo en Galicia se calcula que hay más de 6.000 ruinas de la crisis del 2008 y ahora se están dando unas 1.700 licencias al año para rehabilitarlas.

En Galicia, los esqueletos inacabados de la crisis del ladrillo de 2008 están cobrando nueva vida, ofreciendo una solución económica y sostenible ante la escasez de vivienda. Antonio López, gerente de Cisbar, explica que retomar estas construcciones permite un ahorro del 35% en costos, posibilitando la venta de pisos a precios asequibles. Antonio Millet compró un apartamento por 77.000 euros en un edificio reformado. Laura García, de Cisbar Ferrol, destaca que estos edificios, antes símbolo de fracaso, ahora representan una oportunidad. Se estima que en Galicia hay más de 6.000 ruinas, y se están otorgando 1.700 licencias anuales para su rehabilitación.

Llevan 18 años ahí, recordando el desastre que supuso la crisis del ladrillo del 2008. En Galicia, muchos de esos esqueletos inacabados han empezado a tener una segunda vida. El hecho de aprovechar lo que ya estaba construido puede suponer un ahorro del 35% del total de la obra.

"Esta es una de las promociones que quedó parada en 2008 y que en un futuro próximo se va a retomar", ha explicado desde Lugo Antonio López, gerente de Cisbar. La idea es que los esqueletos abandonados durante la burbuja inmobiliaria acaben convertidos en pisos. "Con la falta de vivienda que hay y la subida de precios, permite terminarlos y venderlos a un precio asequible", ha agregado López

Antonio Millet, madrileño, se compró un apartamento hace dos años en uno de esos edificios cuando era una ruina. "Tiene una habitación y me costó 77.000 euros", ha contado a laSexta. Tiene terraza, dos piscinas y las playas de Barreiros, en Lugo, a dos kilómetros.

Otro edificio de Narón, en A Coruña, se quedó muerto en 2008 y en unos meses estará completamente reformado. "Antes estos esqueletos eran símbolo del fracaso inmobiliario y ahora son una oportunidad para los demandantes de vivienda", ha resaltado Laura García, directora de Cisbar Ferrol.

Aprovechar estas estructuras ahorra entre un 30 y un 35% de los costes. "Aprovechas el 60% del edificio a precios de hace 15 años y nos permite viviendas de alta calidad a precios más competitivos", ha señalado Lola Lorenzo, directora adjunta de la constructora Moncina.

Cuando ya hay estructura, los pisos se entregan rápido. En la comarca de Ferrol el 80% de lo que se está edificando es en esqueletos ruinosos. "El hormigón con los años mejora y lo que está en mal estado se renueva", ha apuntado García.

Solo en Galicia se calcula que hay más de 6.000 ruinas de la crisis del 2008 y ahora se están dando unas 1.700 licencias al año para rehabilitarlas

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