El FMI advierte: "El rescate a Grecia no funcionará, la deuda es insostenible"

El FMI insiste en que la deuda griega es insostenible y en que el tercer rescate no funcionará porque serían necesarios más de 86.000 millones y la deuda subiría un 200% en solo dos años. De esta manera, Grecia no podrá pagar. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, explica que "las normas del FMI no permiten participar en programas en los que la deuda no es sostenible".

El FMI sólo ve dos opciones: aceptar una gran quita, o doblar o doblar los plazos de pago y que Grecia esté 30 años sin devolver un euro de su deuda. Se trata de una alternativa ante la inflexible postura de Alemania. Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, ha destacado que "la quita no hace falta si se da tiempo y herramientas para que la economía crezca".

Una de las claves del Tercer Rescate será la salvación y venta de la quebrada banca griega. Y aquí los rescatadores han sido muy optimistas. Julio Rodríguez, miembro de 'Economistas frente a la crisis', sostiene que "los bancos griegos, el vez de valer algo, están para que se meta dinero en ellos".

El rescate a las bancas españolas quebradas ha costado 56.000 millones en ayudas directas. Hasta ahora, apenas se han recuperado 1.900, poco más de un 3%. Lo peor es que el Estado ya da por irrecuperables más de 40.000 millones. Si el rescate de la banca griega funcionase igual, se perderán, como mínimo, 18.000 millones.