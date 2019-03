Feijóo cree que hay señales que acreditan la recuperación económica de España

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al PSOE "un gran pacto" que permita mantener los servicios públicos y ha criticado los "engaños" que "acreditan" los libros de memorias publicados por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exministro de economía, Pedro Solbes.

"Los dos libros más caros de la historia de España son los que Solbes y Zapatero intentan vendernos esta Navidad, los que más hemos tenido que pagar, con sufrimiento, dinero y disgustos", ha manifestado durante la clausura de la reunión de la junta directiva regional del PPdeG, en la que ha hecho balance del primer año de su segunda legislatura como presidente del Gobierno gallego.

En este sentido, Feijóo ha contrapuesto a los que, cuando finalicen sus compromisos, podrán decir que intentaron cumplir su "deber", con aquellos que "escriben libros para acreditar que estuvieron engañando" a los ciudadanos "durante todos sus años" al frente del Gobierno.

Para el también presidente del Gobierno gallego "no basta con hablar de servicios públicos" sino que "hay que mantenerlos y sustentarlos durante la crisis", por lo que ha demandado al PSOE "un gran pacto" para garantizar su viabilidad.

"Que hagan un ejercicio de responsabilidad en los servicios públicos, pues al Partido Socialista, después de gobernar más de 20 años, le podemos exigir, como mínimo, que no caiga en la demagogia de Izquierda Unida", ha considerado el presidente.

En su intervención, el líder de los populares gallegos también ha pedido al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que "empiece" a gobernar su partido pues ha considerado "importante tener un Partido Socialista bien gobernado y no que cada fin de semana diga que gira a la izquierda".

A este respecto, Feijóo ha pedido a los socialistas españoles que "se centren y se mojen" porque "la ambigüedad permanente se les va de las manos y no lleva a ningún sitio".

"Que digan si el de Cataluña es su partido o no, si el Partido Socialista Catalán es del PSOE o no y, si no lo es, que funden un nuevo Partido Socialista en Cataluña, pues es bueno para Cataluña y para España", ha manifestado.

"Les pedimos que sean coherentes, que se mojen y se centren, y que sean capaces de colaborar en los grandes asuntos de España", ha insistido antes de criticar que "en lo único en lo que hemos visto al PSOE colaborar es en sumarse al Gobierno para hacer nombramientos en determinados órganos del Estado".