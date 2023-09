Los salarios están subiendo, los de convenio y también los de nuevos empleados según el informe anual de Infojobs. Esta es una consecuencia directa de la inflación, pero también de la falta de trabajadores creciente, con el que los empresarios ponen ya el grito en el cielo. Según el barómetro de Cepyme, al 70% de las empresas les cuesta encontrar trabajadores y, de ellas, el 81,97% dice que el problema es que no encuentra personal cualificado para el puesto.

Durante las jornadas organizadas por la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas para hablar de esta problemática, el encuentro anecdótico del día lo han protagonizado Gerardo Cuerva, su propio presidente, junto a Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Los dos han tenido una breve ponencia en la que han localizado, bajo su criterio y el de su respectiva organización, dónde está la causa de las vacantes en el el mercado laboral.

Los dos han coincidido en que hay problemas en la formación y en el despliegue de políticas de empleo, pero no en cómo se paga y gestiona el desempleo. "No solo existe el problema de cualificación y de formación" ha dicho Cuerva, sino también "ese desacoplamiento real entre las políticas sociales y de empleo", que ha querido aclarar en otras dos frases: que "España no puede buscar el subsidio como remedio a la falta de los recursos de las personas", y que "la mejor política social es que la gente encuentre su propio puesto de trabajo".

La réplica se la ha dado Álvarez minutos después, descartando que los subsidios o las prestaciones sean un problema para cubrir vacantes: "Lo fácil es recurrir al argumento del desempleo. Vamos a ser serios". El líder sindical ha apuntado a que "no son tantos" los que cobran la prestación por desempleo y ha recordado que "tienen unas fechas de caducidad y una cuantía económica que en el mejor de los supuestos está en los 1.200 euros".

Con los datos en la mano, en julio había 840.810 beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo en España, lo que equivale al 31,11% del paro registrado que marcó el SEPE en el mismo mes (2.702.700 de desempleados). La prestación media fue de 926,40 € por cada 30 días y la vigencia media aprobada para la ayuda estaba en 14 meses. El subsidio por desempleo de 480 euros mensuales lo cobraban 683.404 personas, y la inmensa mayoría de estas tienen más de 55 años de edad.

Sobre los problemas concretos en hostelería ha hablado José Luis Yzuel, presidente de Hostelería España, protagonista también de las declaraciones más polémicas del día. Ante las críticas a su sector por las duras condiciones y los bajos salarios, Yzuel ha querido apuntar que son las mismas condiciones de siempre.

Primero las ha enumerado "trabajar a turno partido, el sábado, el domingo, los festivos, y las largas jornadas", para luego remarcar que "toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a 12". El presidente de los hosteleros también ha hecho hincapié en que "en temporada alta hay que 'tirar' porque dura lo que dura", que esas horas se remuneran, y que a todo esto se le llama "flexibilidad".