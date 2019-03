Falciani: "La gente como yo, si tuviera un pequeño accidente, sería lo mejor"

¿Por qué un informático de la banca suiza roba los datos de 106.000 presuntos evasores de impuestos y decide sacarlos a la luz? "El problema es que hay millones y millones, centenares de millones, que sortean el control de la Hacienda Pública en la actualidad", explica Hervé Falciani.

Para luchar contra esto, Hervé Falciani va elaborando su lista entre 2006 y 2008. Hasta que es descubierto en Beirut, supuestamente tratando de vender la información. Aunque él defiende que fue una estrategia. "Ir a Líbano me permitía activar las alarmas. Tenía que encontrar cómo activarlas. ¿En Suiza? Imposible. ¿Investiga Suiza a los bancos? No, no seas estúpido. El dinero habla", explica.

"Los fiscales españoles eran independientes, y podían utilizar cualquier información"

A partir de ese momento, inicia un éxodo que le lleva a Francia, y luego a España, donde declara en la Audiencia Nacional tras ser detenido. Aquí colabora con la justicia para identificar a los contribuyentes incumplidores. "Los fiscales españoles eran independientes, y podían utilizar cualquier información", dice Falciani.

En otros países, la cooperación no es tan fluida. Y Falciani tiene claro por qué. "Los ingleses han recuperado 180 millones de libras, pero no quieren trabajar con nosotros. Hay un antiguo jefe de HSBC en su gobierno. Lo mismo que EEUU"

Más de 8 años después, acepta con resignación que su vida ha cambiado por completo. "La gente como yo, si tuviera un pequeño accidente, sería lo mejor. Después de todo, hay miles de millones en juego". Pero no se considera un héroe. Ni un ladrón. Solo trata, dice, de ser útil y cambiar un sistema que fomenta el fraude fiscal.