El inminente cierre de Fagor se llevará por delante 5.600 empleos directos

Fagor Electrodomésticos sigue defendiendo su "viabilidad" y continúa la búsqueda de la financiación necesaria para poder "mantener viva" la parte de su actividad que resulta "rentable", han asegurado fuentes de la emblemática cooperativa guipuzcoana.

Las mismas fuentes han hecho estas declaraciones después de que la Corporación Mondragón anunciara que no rescataría a Fagor Electrodomésticos, cooperativa emblema del grupo, que necesita de manera apremiante 170 millones de euros para poder financiar su plan de viabilidad.

El Consejo general de la Corporación Mondragón consideró "de forma unánime" que el plan defendido por Fagor Electrodomésticos, que se encuentra en preconcurso de acreedores, "no responde a las necesidades del mercado" y "no es viable" con lo que, en esta ocasión, ya no acudirá a su rescate.

Pese a que la decisión de MCC pone en una grave situación a Fagor Electrodomésticos, fuentes de la compañía han asegurado que la empresa "sigue defendiendo su viabilidad y que lo único que le falta es conseguir financiación". Pese a todo, han reconocido que, en estos momentos, desconocen si "se puede hablar de esperanza" pero que, en principio, la empresa se agarra al plazo legal de hasta cuatro meses que, desde la presentación del preconcurso de acreedores, tiene para ampliar las vías de negociación y alcanzar un acuerdo con sus acreedores.