Ultimátum europeo a Grecia: si el domingo no hay acuerdo, veremos otros escenarios

El portavoz del Ministerio de Finanzas alemán, Martin Jäger, realizó estas declaraciones en un encuentro rutinario con medios de comunicación en Berlín, al ser interrogado sobre si ayer se abordó en las reuniones de Bruselas una solución para Grecia basada en un sistema de dos monedas, el euro y el dracma.



"Si para el domingo no hay solución, habrá que pensar en otros escenarios", aseguró Jäger. El portavoz de Finanzas explicó que la petición formal de un tercer rescate, formalizada por el Gobierno griego, debe contener como "parte integral" un plan de "reformas" como "contrapartida" a las ayudas financieras que solicita de sus socios a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Europa insta a Grecia a presentar 'un plan de reformas integral, sostenible, practicable y que mire al futuro'

Jäger, que reconoció que aún no ha tenido acceso a esta petición, agregó que si este documento no contiene esta lista de reformas, "no tiene sentido" estudiar la propuesta helena. Esta nueva lista de cambios estructurales para la economía griega, subrayó, no puede ser similar al que se estaba discutiendo a nivel europeo hasta finales de junio, porque ese correspondía a la prolongación del segundo rescate, que ya ha acabado.



Ahora, el Ejecutivo de Alexis Tsipras debe presentar a sus socios y acreedores un "comprensivo" plan de reformas de carácter "integral", "que mire al futuro", sea sostenible y "practicable".



Esta nueva lista no puede ser simplemente una recopilación de los "restos" del segundo rescate, apuntó Jäger en referencia a las medidas contempladas en aquel acuerdo y que los sucesivos Ejecutivos en Atenas no implementaron.



El portavoz de Finanzas recalcó que los acreedores se encuentran en la actualidad en una "fase exploratoria" y que "las negociaciones para un tercer paquete de rescate no han empezado". Éstas sólo arrancarán tras la cumbre de líderes de la UE del domingo si los socios de Atenas consideran que se han sentado unas bases comunes para una nueva negociación.



"Estamos examinando si tiene sentido entrar en una negociación" con Atenas para un tercer rescate, apostilló. Jäger afirmó asimismo que el Ministerio de Finanzas alemán está "preparado" para todas las posibles opciones, en caso de que Atenas no llegue a un acuerdo con los acreedores.



Angela Merkel, tajante con Grecia: "No va a producirse una quita"

La canciller alemana asegura que "aún no se dan las condiciones" para iniciar las negociaciones sobre un tercer programa de ayuda a Grecia e insiste en que espera que Atenas presente "propuestas detalladas" antes de este jueves.



"Las precondiciones para reanudar un programa sobre la base del Mede (Mecanismo Europeo de Estabilidad) no se dan", señalaba la canciller en Bruselas. Merkel afirma también que no habrá una quita de deuda para Grecia, aunque se mostró abierta a tratar más adelante la sostenibilidad de la misma si Grecia cumple con sus obligaciones.

'Esto es un programa de rescate de la eurozona y no está permitida una quita de deuda'

"Una quita no va a producirse. Esto es un programa de rescate de la eurozona y no está permitido", continuó. "Si es necesario estamos dispuestos, después de que Grecia haya cumplido sus obligaciones, a hablar sobre la cuestión de la sostenibilidad", añade.



La canciller alemana dijo que en la UE "estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos para proteger el euro y la eurozona en su conjunto", y explicó que el primer ministro griego, Alexis Tsipras se ha comprometido a presentar una nueva propuesta para recibir dinero del Mede.



"Lo pondrá sobre la mesa por escrito y luego tendrá que ser discutido para ver si constituye una base suficiente para apoyar la reanudación de negociaciones. Esperamos que como muy tarde el Gobierno griego presente sus propuestas el jueves", comenta.



"Las condiciones que teníamos en vigor para el FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) ya no están, este programa ha terminado y lo que necesitamos ahora es un programa multianual que vaya mucho más allá del programa que discutimos hace diez días, porque éste solo iba a llegar hasta noviembre de este año", explica Merkel.



La canciller aclara que solo podrá someter a voto esta propuesta para un tercer rescate en el Bundestag "cuando tengamos propuestas detalladas del Gobierno griego sobre la mesa acerca del programa a medio y largo plazo". Merkel explica también que los jefes de Estado y de Gobierno no sólo de la eurozona sino también de la UE se reunirán el domingo "porque esto es una cuestión que afecta a todos los países que son o no son todavía miembros de la zona del euro".