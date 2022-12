El Gobierno anunció entre las nuevas medidas anticrisis la prórroga de la subvención del 30% del transporte público urbano e interurbano en aquellos territorios en los que los gobiernos autonómicos y las entidades locales complementen hasta el 50% de rebaja del precio.

Hasta ahora, esa complementación por parte de las comunidades autónomas era voluntaria, pero ahora queda condicionada a que estas pongan su parte. Así lo ha confirmado la ministra y vicepresidenta económica Nadia Calviño este miércoles en TVE, quien ha añadido que "el objetivo es que el precio del tiquet baje a la mitad" y que "este objetivo debe estar entre las prioridades de cualquier gobernante con responsabilidad y que quiera defender el interés de los ciudadanos".

Esta medida se suma a la gratuidad en el transporte por ferrocarril de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de las líneas de autobús de titularidad estatal para viajeros habituales, así como a los descuentos del 50% de los abonos Avant, durante 2023, ha precisado Moncloa.

Algunas comunidades habían solicitado ya al Gobierno que lo alargara para seguir alcanzando hasta el 50% del descuento, como Galicia o País Vasco.

Pero además, a raíz del nuevo anuncio del Ejecutivo, otras se han pronunciado al respecto:

La Generalitat Valenciana ha anunciado que aplicará el 50% de descuento en las tarifas de todos los abonos y títulos multiviaje del transporte público dependiente de la administración autonómica durante el primer semestre de 2023. Antes solo lo había hecho para jóvenes.

También se sumarán Navarra, La Rioja, Asturias y Murcia, así como la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el consorcio de transportes de la zona metropolitana de Barcelona.

Sin embargo, otras corporaciones no se han apuntado a esta medida.

Isabel García Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya indicó en noviembre que no iba a prorrogar la medida, que concluye este 31 de diciembre, aunque no se ha pronunciado al respecto desde este último anuncio del Gobierno central.

Algunos incluso la han criticado, como Javier Lambán, presidente de Aragón, que ha tachado de "chantaje" la medida, porque obliga a otras administraciones a cofinanciarla cuando no tienen destinadas partidas específicas para ello. Aun así, no especificó si la aplicarán o no.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido no apuntarse a cofinanciar esta medida y suprimirá provisionalmente el descuento del 30% en el autobús urbano a partir del 1 de enero.

Por otro lado, Juanma Moreno no se ha pronunciado aún sobre la medida en Andalucía. Tampoco lo han hecho Castilla y León o Cantabria, aunque sí lo estaban financiando hasta ahora.