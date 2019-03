El Estado ha ingresado más de 500 millones en facturas de autónomos que no han cobrado

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) no entiende que los autónomos estén obligados a seguir financiando al Estado como si fueran un banco, adelantando impuestos sobre cantidades que ellos no han ingresado.

Hasta 1.200 euros tiene que adelantar un autónomos de su bolsillo por facturas de un encargo que no ha cobrado pero por el que ha tenido que pagar a los que han trabajado para él.

José Ramón Moreno, realizador audiovisula autónomo, reconoce que "para una campaña publicitaria que nos adeudan tuvimos que contratar aparte a un fotógrafo, una maquilladora, un técnico de sonido y un montador y todo este personal ha cobrado sus correspondientes facturas, con lo cual de mi bolsillo no solo sale el IVA sino los sueldos de todos estos empleados".

Según la federación, en lo que va de año el Estado ha ingresado más de 500 millones de euros de IVA por facturas que los autónomos no han cobrado. Un 60 % de estas deudas corresponde a administraciones públicas. Es el caso de José Antonio: la empresa a la que factura tiene impagos de una administración autonómica y él ya lleva sin cobrar el equivalente a diez meses de sueldo.

José Antonio Mancera, autónomo experto en medioambiente, explica que "te dicen que factures cuando tienen disponibilidad de pagarte. Aunque tú factures y puedas decir que han pagado a los 60 días realmente ese trabajo está más tiempo pendiente de pagar. De tres a seis meses en casos extremos se está facturando".

Sin liquidez y con escasas ayudas, los autónomos se sienten prestamistas obligados. José Ramón Moreno reconoce que "me siento total y absolutamente como un banco. Nosotros pagamos todo, no cobramos y al final los que hemos hecho la inversión hemos sido nosotros, no el cliente".

José Antonio Mancera añade que "en el momento en el que estás adelantando unos impuestos que tú no has percibido le estás prestando dinero al Estado".

Una situación que previsiblemente cambiará en 2014, cuando entre en vigor la medida por la que los autónomos no tendrán que abonar el IVA de facturas que aún no hayan cobrado.