El PNV reitera que no apoyará el acuerdo para los Presupuestos mientras esté vigente el artículo 155

EL PARTIDO VASCO NO SE MUEVE DE SU POSICIÓN

Los presupuestos que presenta el Gobierno todavía no tienen los votos necesarios para ser aprobados, porque pese a que Ciudadanos anunció su apoyo, las cuentas no salen. El PP necesita los votos del PNV que dice que no mientras esté vigente el 155. Por su parte, el PSOE ve insuficiente el gasto social y Podemos lo ve como una tomadura de pelo a los pensionistas.