El PNV busca justificar su posible apoyo a los presupuestos en un día clave

SIN GOVERN EN CATALUÑA

Todas las miradas puestas en el PNV, una vez que los consellers nombrados por Quim Torra no van a tomar posesión y que sigue vigente en Cataluña el 155. Era la línea roja que los nacionalistas vascos ponían para apoyar los presupuestos. Hoy defienden que Torra les prometió un Govern efectivo, y no ha cumplido, y que ellos no pueden dejar a la gente sin pensiones.