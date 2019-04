El dinero de las cláusulas suelo se podrá reclamar gratis y en un máximo de tres meses

MEDIDAS DE EL GOBIERNO PARA EVITAR LA SATURACIÓN DE LOS JUZGADOS

Las asociaciones de consumidores no terminan de fiarse del mecanismo que aprobará el Gobierno para que los bancos devuelvan lo cobrado de más por las cláusulas suelo. Las entidades tendrán tres meses para hacer una oferta, si no están de acuerdo, podrán ir al juez. No habrá que pagar impuestos por el dinero devuelto, pero sí devolver lo cobrado de más en deducciones por la vivienda.