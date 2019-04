El Banco de España desoyó los riesgos de la salida a bolsa de Bankia y eligió la opción más cara para el contribuyente

Los inspectores del Banco de España no se cansaron de repetirlo: Bankia no era viable y la única solución era que la comprase un banco extranjero: "Esa toma de control haría viable un grupo que no lo es". En mayúsculas, subrayado y repetido en los cuatro correos que se incorporan a la causa: "Dije que no lo diría más... no es viable".

El coordinador de la inspección del banco mostraba sus dudas sobre si sus superiores llegarían a leer sus advertencias: "Si pensáis leerlas, os recomiendo la impresión y la lectura tranquila porque en pantalla es aun más difícil de digerir". Y criticaba que su sugerencia de vender Bankia incluso con precio 0, no interesase a los que la gestionaban: "Otra cosa es que lo políticos que gestionan Bankia no quieran gestionar esta vía para no perder sus poltronas".

José Antonio Casaus advertía de que gestores como Barcoj habían maquillado las cuentas para su beneficio: "Cuestionable honradez de los gestores, se llevaron un bonus 2009 superior al que correspondía gracias a corregir el resultado del ejercicio". Él cifraba en 15.000 millones de euros el coste que Bankia tendría para el contribuyente y se quedó corto.

Desde la plataforma '15MpaRato' acusan al supervisor de ocultar información: "Intentar ocultar al juez responde a la intención de esconder pruebas importantes" ha dicho Simona Levi, la portavoz.

Ahora el abogado que ha llevado los mails a la causa pide la imputación de Fernández Ordóñez: "No sería entendible un juicio del 'caso Bankia' sin presencia del supervisor" ha asegurado Andreés Herzog. El exgobernador no paro la salida de Bankia a bolsa que finalmente se produjo en julio de 2011.